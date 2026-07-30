Ahmet Çakar: Penaltıyı her hakem vermez!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında deplasmanda Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz, bu sonuçla tur atladı.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, karşılaşmayı değerlendirirken, hakem kararlarına da değindi ve penaltıyı her hakemin vermeyeceğini ileri sürdü.

"HAKEM ACEMİYDİ"

Çakar, Sabah'taki yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe turu geçti… Geçmesi de lazımdı. Kadro kalitesi rakibinin en az 15 katı… Fakat dün gece takım iyi değildi. Bazı oyuncular futbol oynamayı unutmuş gibi.

İkinci yarıdaki değişiklikler kesinlikle doğru. Hatta geç bile kalınmış. İsmail ile Greenwood oyuna girdiler, belli oranda oyunun seyri değişti. Fenerbahçe çok iyi oynamasa da en azından rakip ilk yarıdaki gibi elini kolunu sallayarak gelmedi. Bütün bunlara rağmen Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu tartışmasız kaleci Mert Günok… Önemli pozisyonları kurtaran adam oldu.

Sonuçta Fenerbahçe turu geçti ama Sturm Graz asla dün geceki Gornik gibi bir takım değil. Dün gece rakip Sturm Graz olsaydı Fenerbahçe'nin performansına baktığımızda sonuç farklı olurdu. Üstelik Fenerbahçe'nin hakem şansı yanındaydı. Maçın başında VAR davetiyle kazanılan penaltıyı her hakem vermez, her VAR hakemi de davet etmez. Hakem acemiydi."