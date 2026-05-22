Ahmet Çakar: Operasyon yapılacak

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'in tescil edilmesi sonrası bomba bir iddia ortaya attı.

Ahmet Çakar, ''Büyük kulübün Başkanları, yöneticileri veya yöneticilerine bir operasyon yapılacak'' ifadelerini kullanarak yeni bir operasyonun yolda olduğunu dile getirdi.

''SÜPER LİG ÇOK ERKEN TESCİL EDİLDİ''

Ahmet Çakar açıklamasında, "Süper Lig çok erken tescil edildi. Daha Türkiye Kupası Finali oynanmamışken ve Süper Lig'e yükselen son takım belli olmamışken açıklama yapıldı. Bunun iki sebebi var; birincisi bir şeylerin siyaseten önüne geçtiler. Çünkü küme düşmenin kaldırılması konuşuluyordu. Kayyum atanan bazı kulüpler de mevcuttu. İkinci sebebi ise büyük kulübün Başkanları, yöneticileri veya yöneticilerine bir operasyon yapılacak." ifadelerini kullandı.

''TFF'DEN DE HESAP SORARIM''

Yeni yabancı kuralının 1 sene önceden belirlendiğini belirten Çakar, "Yeni yabancı kuralı Galatasaray'ın önünü kesmek için yapılmadı. 10+4 yabancı kuralı 1 sene öncesinden kararlaştırıldı. TFF bu kararı değiştirirse onlardan da hesap sorarım." dedi.

''TERİM TFF BAŞKANI OLAMAZ''

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in TFF Başkanı olamayacağını belirten Çakar, "Fatih Terim stat stat geziyor. Bence TFF Başkanı olamaz. Çünkü bir kulüple gerek kağıt üzerinde gerek ruhen özdeşleşmiş durumda. Türkiye'de böyle bir şey mümkün değil. Bence yapabilecek kapasitesi var fakat rakip takımlar tepki gösterir." yorumunu yaptı.

TFF'NİN YENİ YABANCI KURALI: 10+4

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak olan yabancı kuralının detaylarını açıkladı.

Açıklanan yeni düzenlemeye göre Süper Lig'de yabancı oyuncu kuralı 10+4 şeklinde uygulanacak.

A Takım Listesi’nde, Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu yer alabilecek.

Bu 14 yabancı oyuncunun 10’u için yaş sınırı uygulanmayacak.

Kalan 4 yabancı futbolcunun ise 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.

Federasyonun yaptığı açıklama şu şekilde: