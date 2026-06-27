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Halk TV Spor Ahmet Çakar Montella kararını açıkladı

Ahmet Çakar Montella kararını açıkladı

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığı sonrasında eleştirilerin hedefi olan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Ay - Yıldızlı takımdaki geleceği ile ilgili Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Montella kararını açıkladı

Ahmet Çakar, Montella'nın görevden ayrılmayacağını ancak bunun başarıdan değil talipsizlikten kaynaklandığını söyledi. Barış Alper'e de saç eleştirisi üzerinden sert çıktı.

"MONTELLA'NIN TALİBİ ÇIKMAZ"

Çakar, Vincenzo Montella'nın ayrılık ihtimalini beklenmedik bir gerekçeyle değerlendirdi: "Montella'nın görevinden ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü talibi çıkmayacak. Başarılı olsaydı Milan'ı bile çalıştırırdı ama şimdi Süper Lig takımlarında bile görev yapamaz."

"Montella için FIFA harekete geçebilir!""Montella için FIFA harekete geçebilir!"

BARIŞ ALPER'E SAÇ ELEŞTİRİSİ

Çakar'ın Barış Alper Yılmaz'a yönelik değerlendirmesi ise oldukça dikkat çekti.

Ahmet Çakar Montella kararını açıkladı - Resim : 2

Milli oyuncunun görünümüne odaklanan ünlü hakem yorumcusu Çakar, konsantrasyonun futbol performansını doğrudan etkilediğini savundu.
Ahmet Çakar, Barış için şu ifadeleri kullandı:
Eğer sen saçınla başına uğraşırsan konsantrasyonun güzelliğine gider ve futbol oynayamazsın. Şimdi ne oldu? Piyasa değeri düştü. Artık Avrupa'ya transferi hayal oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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