Ahmet Çakar, Montella'nın görevden ayrılmayacağını ancak bunun başarıdan değil talipsizlikten kaynaklandığını söyledi. Barış Alper'e de saç eleştirisi üzerinden sert çıktı.

"MONTELLA'NIN TALİBİ ÇIKMAZ"

Çakar, Vincenzo Montella'nın ayrılık ihtimalini beklenmedik bir gerekçeyle değerlendirdi: "Montella'nın görevinden ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü talibi çıkmayacak. Başarılı olsaydı Milan'ı bile çalıştırırdı ama şimdi Süper Lig takımlarında bile görev yapamaz."

BARIŞ ALPER'E SAÇ ELEŞTİRİSİ

Çakar'ın Barış Alper Yılmaz'a yönelik değerlendirmesi ise oldukça dikkat çekti.

Milli oyuncunun görünümüne odaklanan ünlü hakem yorumcusu Çakar, konsantrasyonun futbol performansını doğrudan etkilediğini savundu.

Ahmet Çakar, Barış için şu ifadeleri kullandı:

Eğer sen saçınla başına uğraşırsan konsantrasyonun güzelliğine gider ve futbol oynayamazsın. Şimdi ne oldu? Piyasa değeri düştü. Artık Avrupa'ya transferi hayal oldu.