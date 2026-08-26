Ahmet Çakar Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı
Lyon - Fenerbahçe maçı öncesi Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin mağlup olacağını öne sürdü.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaşacak. OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat TSİ 22.00'de başlayacak.
MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.
"LYON KAZANIR"
Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Lyon'un galip geleceğini öne sürdü. Çakar konuşmasında "2-0 veya 3-0 Lyon kazanır" dedi.
KAZANAN LİG AŞAMASINA YÜKSELECEK
Mücadeleden galip ayrılan taraf adını lig aşamasına yazdıracak. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner (Tagliafico), Tessmann, Bidstrup, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene, Greenwood, Talisca.