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Halk TV Spor Ahmet Çakar Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Ahmet Çakar Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

Lyon - Fenerbahçe maçı öncesi Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar, sarı-lacivertlilerin mağlup olacağını öne sürdü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaşacak. OL Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat TSİ 22.00'de başlayacak.

MAURIZIO MARIANI DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani yönetecek. Yardımcıları ise aynı ülkeden Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni olacak.

"LYON KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Lyon'un galip geleceğini öne sürdü. Çakar konuşmasında "2-0 veya 3-0 Lyon kazanır" dedi.

Ahmet Çakar Lyon Fenerbahçe maçının sonucunu açıkladı - Resim : 1

KAZANAN LİG AŞAMASINA YÜKSELECEK

Mücadeleden galip ayrılan taraf adını lig aşamasına yazdıracak. Kaybeden taraf ise UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Lyon: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner (Tagliafico), Tessmann, Bidstrup, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, İsmail, Nene, Greenwood, Talisca.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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