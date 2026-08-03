Ahmet Çakar Galatasaray'ı karıştırdı

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın transfer politikasını sert bir dille eleştirdi. Sarı-kırmızılıların dünya ajanslarına haber olacak büyük isimler peşine düşmesi gerektiğini savunan Çakar, Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov'u Galatasaray'a önerdi.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLMASIN"

Çakar, tartışma yaratacak bir açıklamayla sözlerine başladı. "Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyorum. Çünkü bir kez daha olursa Türk futbolunda seyir zevki kalmaz. Emin olun kendi taraftarı da istemez. Ortada rekabet kalmaz. Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor olabilir" dedi.

"SHOMURODOV DAHA İYİ"

Galatasaray'ın gündemindeki Franculino Dju adaylığına sert çıkan Çakar, Midtjylland forması giyen ismi beğenmediğini açıkça ifade etti. "Beşiktaş maçlarını izledim, hiç beğenmedim. Galatasaray'a böyle adamlar lazım değil. Başakşehir'den Shomurodov'u al daha iyi. En azından teknik kabiliyeti var" diyen ünlü yorumcu, Dünya Kupası'nda grup aşamasının en güzel golünü atan Özbek forveti sarı-kırmızılılara önerdi.

"MUSIALA VE DE BRUYNE TARZI İSİMLER ALIN"

Çakar'ın asıl vurgusu Galatasaray'ın ulaştığı seviyeye yönelik oldu. "Yönetim öyle bir adam almalı ki dünya ajansları son dakika geçsin. Noa Lang ve Asprilla geldi ne oldu? Sen Musiala ve De Bruyne tarzı olmuş isimler alacaksın. Galatasaray o seviyeleri geçti" diyen hakem yorumcusu, kulübün artık Avrupa'nın en büyük yıldızlarını hedeflemesi gerektiğini savundu.