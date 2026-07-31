Ahmet Çakar: Galatasaray'ı istemiyorum! Taraftarı da istemiyor

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakar, katıldığı bir programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Çakar, şunları söyledi:

"Midtjylland forması giyen Franculino Dju'nun adı Galatasaray'la anılıyormuş. Ben Beşiktaş maçlarını izledim hiç beğenmedim. Galatasaray'a böyle adamlar lazım değil. Başakşehir'den Shomurodov'u al daha iyi. En azından teknik kabiliyeti var. Yönetim öyle bir adam almalı ki Dünya ajansları son dakika geçecek. Noa Lang ve Asprilla geldi ne oldu? Sen Musiala ve De Bruyne tarzı olmuş isimler alacaksın. Galatasaray o seviyeleri geçti."

"ŞAMPİYON OLMASINI İSTEMİYORUM"

Çakar, Galatasaray'ın yine şampiyon olması halinde ortada rekabet kalmayacağını da iddia ederek, şöyle konuştu:

"Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyorum. Çünkü Galatasaray birkez daha olursa artık Türk futbolunda seyir zevki kalmaz. Emin olun kendi taraftarı da istemez. Ortada rekabet kalmaz. Beşiktaş, Fenerbahçe veya Trabzonspor olabilir."