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Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray-Göztepe maçının sonucuna dair tahmin yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bugün RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

VAR'da Pawel Malec, AVAR'da ise Özer Özden olacak.

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İKİ TAKIMIN PUAN DURUMU

Galatasaray, oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak topladığı 4 puanla 2. sırada yer alıyor.

Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Göztepe ise 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 1 puanla 14. sırada bulunuyor.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray - Göztepe maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, ''Göztepe yenilmez'' diyerek mücadelenin berabere biteceğini ya da Göztepe'nin kazanacağını ifade etti.

Çakar'ın bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Göztepe Ahmet Çakar
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