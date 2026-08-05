Ahmet Çakar: Fatih Terim familyasından geliyor

Libero TV yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u değerlendirirken bir kez daha Fatih Terim benzetmesine başvurdu.

Çakar, sarı-kırmızılıların halen lige favori girdiğini belirtti.

"İSTEKSİZLİK VAR"

Çakar, "Gerek sahada gerek transferde Galatasaray'ın üzerinde bir ölü toprağı var. Buna rağmen Dursun Özbek, ligin en iyi takımı olduklarını söyledi. Katılıyorum. Çünkü oturmuş kadroya sahipler. Tabii oturmuş kadro olduğu için doymuşluk var. Biraz açlık ve isteksizlik mevcut" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUK ÖNGÖRÜSÜ

Değerlendirmesinde Galatasaray'ın şampiyonluk şansına dair de görüş bildiren Çakar, "Galatasaray son 10 haftaya 4 puan geride girse bile şampiyon olabilir. Psikolojik üstünlük onlarda." sözlerini sarf etti.

"FATİH TERİM FAMİLYASINDAN GELİYOR"

Çakar, hazırlık maçında hakeme tepki gösteren Okan Buruk'u örnek göstererek şu değerlendirmede bulundu:

Okan Buruk'a bakıyorum hazırlık maçında bile hakeme tepki gösteriyor. Huylu huyundan vazgeçmez. Plajda, kumda çocuklarla top oynasın yine tepki gösterir. Bu anlamda Fatih Terim familyasından geliyor.

ÇAKAR'IN SÜREGELEN TERİM BENZETMESİ

Ahmet Çakar'ın Okan Buruk'u Fatih Terim'e benzetmesi bu açıklamayla sınırlı değil. Ünlü yorumcu, daha önce de farklı vesilelerle Buruk'un duruş, tepki ve saha içi tavırlarını eski hocayla kıyaslamış, bu benzetmeyi zaman zaman eleştiri zaman zaman da bir kariyer değerlendirmesi bağlamında dile getirmişti.