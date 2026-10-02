A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ahmet Çakar, Belçika-Türkiye maçının sonucunu açıkladı.

Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak.

Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Anders Olav Dale ile Ole Andreas Haukasen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Marius Hansen Grotta olacak.

Grubun diğer maçında Fransa ile İtalya, Paris'te TSİ 21.45'te karşılaşacak.

A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.

Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi.

AHMET ÇAKAR BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇININ SONUCUNU AÇIKLADI

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Belçika-Türkiye maçının sonucunu açıkladı.

Çakar, millilerin ilk 2 maçının sonucunu doğru bilmişti.

Belçika-Türkiye maçıyla ilgili tahminini de yapan Ahmet Çakar, "Belçika kazanır" ifadesini kullandı.