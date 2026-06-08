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Ahmet Çakar: Ahlaksız adam

Ahmet Çakar Galatasaray'a transferi gündemde olan Jhon Duran'ı ağır sözlerle eleştirdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ahmet Çakar: Ahlaksız adam

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın gündemiyle ilgili yaptığı açıklamalarda hem Mauro Icardi hem de adı sarı-kırmızılılarla anılan Jhon Duran hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'de sık sık yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Kolombiyalı yıldız devre arsında Rus ekibi Zenit'e kiralanmıştı.
Ahmet Çakar, Fenerbahçeli oyuncu için ağır sözler sarf etti. Çakar, Duran için, "Eğer Beşiktaş’a giderse büyük hata yapar. Jhon Duran ahlaksız bir adam. Galatasaray’a gelmemeli.
“Koltuk değnekleriyle fotoğraf paylaşıyor sonra koşarak bir yerlere gidiyor. Hokkabaz’ın teki. Zaten 20-21 yaşında Premier Lig’de oynayan bir adam neden Arabistan’a gider? Demek ki parayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: Ahlaksız adam - Resim : 1

"OSIMHEN GİDERSE..."

Ahmet Çakar Galatasaray'ın durumuna da dikkat çekerek, "Osimhen giderse Galatasaray’da büyük problemler başlar. Çünkü Osimhen demek takımın yüzde 70’i demek.

"ICARDI ZATEN BİTİK"

Icardi zaten bitik. Bence Icardi macerası bitti. Artık Galatasaray’a ne kadar faydası olur kestiremiyorum. Okan Buruk ona birinci forvet olamayacağını söyledi. Haklı mı? Haklı. İşi tadında bırakması gerekiyor" dedi.



Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ahmet Çakar Mauro Icardi Galatasaray
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