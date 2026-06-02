Ahırının yanına devasa stat yaptılar inat etti satmıyor: Servet istiyor

Kocaelispor TFF 1. Lig'deyken yapılan devasa Kocaeli Stadı, Kocaelispor Süper Lig'de oynayınca yanındaki ahırın bulunduğu araziyle tekrar gündeme geldi.

Arazi sahibi Aziz Bulut, araziyi satmadı. Üstelik fiyatı da servet sayılacak düzeye çıkardı.

Özgür Kocaeli'den Nazım Özgün Erbulan'ın haberine göre; Kocaeli Belediyesi stadyumun etrafına otopark ve çevre düzenlemesi yapmak için ahırı satın almak istedi.

Habere göre; Nisan 2025'te stadyumun yanı başındaki ev, ahır ve arsadan oluşan toplam 4 bin 304,77 metrekarelik alan için arsa sahibi 100 milyon TL talep ettiği öne sürüldü.

"STAT YAPILMADAN BEN BURADAYDIM"

Daha önce Özgür Kocaeli Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk’e konuşan arazi sahibi Aziz Bulut, “Stadyum yapılırken ben gelip burada ahır yapmadım. Stadyum yapılmadan önce ben buradaydım. Onlar gelip benim arazimin yanına stadyum yaptı. Gitmem için de kimse bir şey söylemedi” demişti.



Arazi sahibi ise önce 8 milyon istediği araziye "Satılık" tabelası koymuştu. Ancak tabelayı indirdi.

Arazi sahibi Aziz Bulut, “Ben tabelayı indirdim. Satmayacağım, vazgeçtim. Hem yerelde hem de ulusal medyada gereksiz yazılar çıktı; ben de vazgeçtim. Evin fiyatını 16 milyon yaptım. Benim başka yerlerde evlerim var ancak orayı da değerlendirecektim. Absürt haberler yapılınca vazgeçtim” dedi.