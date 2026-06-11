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BAŞKAN DOĞAN'A TEŞEKKÜR, YENİ HEDEF YENİ ÜLKELER

Akyıldız, formaların temin edilmesinde destek veren Başkan Doğan'a teşekkür ederek, "Çocukların gözlerindeki heyecan her şeye değerdi. Bu sadece bir başlangıç. Trabzonspor sevgisini ve şehrimizin değerlerini dünyanın farklı noktalarındaki çocuklarla buluşturmaya devam etmek istiyorum. Trabzonlu iş insanlarımızın da bu tür projelere destek vermesiyle çok daha fazla çocuğa ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.