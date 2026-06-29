Adana'da skandal: Atatürk posterini kapattılar
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın Adana'daki açılış töreninde Atatürk posteri Türk bayrağıyla kapatıldı. Olay salonda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.
Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleşti. Açılış töreni “Yaza hareketli giriyoruz” sloganıyla Menderes Spor Salonu'nda düzenlendi.
Açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu katıldı. Törende birçok gösteri sergilenirken salondaki bir detay ortalığı karıştırdı.
SALON POSTERLERLE DONATILDI
Etkinlik için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın posterleri yerleştirildi.
ATATÜRK POSTERİNİ KAPATTILAR
Ancak Adana Haber Merkezi'nde yer alan bilgilere göre; Atatürk posteri, Türk bayrağıyla kapatıldı. Atatürk posterinin kapatılması salonda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.
SKANDAL OLAYA DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI
Olay sosyal medyada gündem olurken Adana Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden herhangi bir açıklama gelmedi.