Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleşti. Açılış töreni “Yaza hareketli giriyoruz” sloganıyla Menderes Spor Salonu'nda düzenlendi.

Açılış törenine Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu katıldı. Törende birçok gösteri sergilenirken salondaki bir detay ortalığı karıştırdı.

SALON POSTERLERLE DONATILDI

Etkinlik için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın posterleri yerleştirildi.

ATATÜRK POSTERİNİ KAPATTILAR

Ancak Adana Haber Merkezi'nde yer alan bilgilere göre; Atatürk posteri, Türk bayrağıyla kapatıldı. Atatürk posterinin kapatılması salonda bulunan vatandaşların tepkisini çekti.

SKANDAL OLAYA DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Olay sosyal medyada gündem olurken Adana Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden herhangi bir açıklama gelmedi.