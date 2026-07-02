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Adana'da milli takım depremi

TFF, UEFA Uluslar Ligi'ndeki Fransa maçının Kocaeli'de İtalya maçının ise Bursa'da oynanacağını duyurdu. Bu karar Adanalı taraftarları mutsuz etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Adana'da milli takım depremi

2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı'nda Uluslar Ligi için karar çıktı.

MİLLİ MAÇLAR KOCAELİ VE BURSA'DA OYNANACAK

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) UEFA Uluslar Ligi kapsamında 25 Eylül'de Fransa'yı Kocaeli Stadyumu'nda, 28 Eylül'de ise İtalya'yı Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nde konuk edeceğini duyurdu.

BELÇİKA VE İTALYA MAÇLARI DEPLASMANDA

Ay-yıldızlılar, 2 Ekim'de Belçika'yla ve 5 Ekim'de İtalya'yla ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Adana'da milli takım depremi - Resim : 1

ADANA'DA HAYAL KIRIKLIĞI

5 Ocak Gazetesi'nin haberine göre; TFF'nin milli maçlar için Kocaeli ve Bursa'da karar kılması Adana'da rahatsızlık yarattı. Milli maçlardan birine ev sahipliği yapmayı planlayan Adana halkı çıkan karar sonrası hayal kırıklığı yaşadı.

Adanalı taraftarlar şehrin milli maçlara ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu belirterek TFF'ye çağrıda bulundu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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