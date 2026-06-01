Adana Demirspor'un köklü taraftar grubu Şimşekler, kulübün içinde bulunduğu çaresiz tabloya tepki olarak 7 Haziran'da "Yaşasın Demirspor Yürüyüşü" düzenleyecek. Taraftarlar, şehir yöneticilerine ve iş dünyasına sert mesajlar gönderdi.

"SABIR TAŞI ÇATLADI"

Şimşekler Grubu'nun "Sabır Taşı Çatladı" başlığıyla yayımladığı açıklama, Adana Demirspor'un içinde bulunduğu krizin ne kadar derin olduğunu çarpıcı bir dille gözler önüne serdi. Uzun süredir kulübün hem maddi hem manevi yükünü taraftarların omuzladığını vurgulayan grup, bu yükün artık taşınamaz bir noktaya geldiğini kamuoyuyla paylaştı. Armalarının yaşaması ve mavi-lacivert renklerin solmaması için her şeyi göze alan taraftarlar, artık sessiz kalmama kararı aldı.



ŞEHİR YÖNETİCİLERİNE VE İŞ DÜNYASINA SERT ELEŞTİRİ

Şimşekler Grubu, bugüne kadar Adana Valisi'nden belediye başkanlarına, oda başkanlarından kentin önde gelen iş insanlarına kadar pek çok kesime defalarca çağrıda bulunduğunu hatırlattı. Ancak tüm bu çağrıların karşılıksız kaldığını belirten grup, "Adana Demirspor bu şehrin en büyük markasıdır, değeridir, sahipsiz bırakılamaz dedik. Ne acıdır ki memleketin kalbi olan bu kulübün çığlığına karşı kulaklar tıkandı, gözler yumuldu" diyerek derin hayal kırıklığını ortaya koydu.

TARAFTARDAN İSYAN ÇIĞLIĞI

Açıklamanın en sert bölümünde Şimşekler Grubu, yaşanan duyarsızlığa karşı artık isyan bayrağını açtığını ilan etti. "Demirspor'un gerçek sahipleri olan taraftarlar olarak bu sessizliğe, bu duyarsızlığa ve armamızın kaderine terk edilmesine artık isyan ediyoruz" diyen grup, desteğini çekenlere şehrin gerçek sahibinin kim olduğunu gösterme vakti geldiğini vurguladı.

7 HAZİRAN'DA İNÖNÜ PARKI'NDA BULUŞMA

"Yaşasın Demirspor Yürüyüşü" 7 Haziran Pazar günü saat 17.00'de İnönü Parkı'nda başlayacak. Şimşekler Grubu, Adana Demirspor'a gönül vermiş herkesi bu tarihi yürüyüşe davet etti.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden biri olan Adana Demirspor, son dönemde ciddi mali ve sportif sıkıntılarla boğuşuyor. Bir zamanlar Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan mavi-lacivertliler, yeterli kurumsal destek ve sponsorluk altyapısından yoksun kalması nedeniyle potansiyelinin çok altında bir tablo çiziyor.