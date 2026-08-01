Acun istedi Yıldırım karar verdi: Fenerbahçe'de hoca değişecek! 3 isim öne çıkıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertli kulübün kadın voleybol takımında hocanın değişeceği ileri sürüldü.

Voleyboldan sorumlu yönetici Mustafa Aydın Acun'un takımın daha başarılı olması amacıyla yaptığı teklife başkan Aziz Yıldırım'ın da olumlu yanıt verdiği ve arayışa geçildiği belirtildi.

İki yıllık daha sözleşmesi olan İtalyan teknik adam Marcello Abbondanza ile yollar ayrılacak. Abbondanza ile görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

3 HOCA ADAYI VAR

Voleybolun Sesi'ndeki habere göre sarı lacivertli kulüpte 3 hoca adayı gündemde bulunuyor. İtalya'nın Volley Milano takımının başantrenörü Stefano Lavarini'nin en güçlü aday olduğu belirtiliyor. Lavarini, 2023-2024 sezonunda da Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

Bir diğer aday ise yine İtalyan Lorenzo Bernardi. Bernardi, şu anda İtalya'nın Novaro takımında görev yapıyor.

Sarı lacivertlilerin 3. adayı ise Japonya Milli Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş.

Abbondanza ile sözleşmesi feshetme konusunda hukuki zeminde görüşmelerin sürdüğü, yolların ayrılmasının ardından yeni hocanın görev başına geçeceği ileri sürüldü.