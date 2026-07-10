Acun Ilıcalı'ya para akıyor: 489 milyon 992 bin 425 dolar daha kazanacak

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezonda Premier Lig’de mücadele edecek.

10 yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Hull City, Premier Lig’de küme düşmekten kurtulursa inanılmaz bir paranın sahibi olacak.

489 MİLYON DOLAR KAZANACAK

Acun Ilıcalı’nın Hull City’si Premier Lig’de kalmayı başarması halinde toplam gelir 365 milyon sterlinin (489 milyon 992 bin 425 dolar) üzerine çıkacak.

İngiltere’de Premier Lig’den düşen takımlara ‘paraşüt ödemesi’ adı altında maddi destekte bulunuluyor.

Premier Lig sayesinde Hull City’nin ekonomik gücünün önemli ölçüde artması bekleniyor.

KAZANILAN FİNAL 210 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE

Mayıs ayında Wembley’de oynanan Championship play-off finalini kazanmak, bu sezonun nasıl sonuçlanacağından bağımsız olarak önümüzdeki üç yıl için yaklaşık 210 milyon sterlin değerinde.

Hull City’nin Premier Lig’de nasıl bir mücadele vereceği merakla bekleniyor.

SEZONU M.UNITED MAÇIYLA AÇACAK

Hull City, Premier Lig’in ilk haftasında Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

22 Ağustos Cumartesi günü Hull City’nin sahasında oynanacak mücadele, TSİ 14.30’da başlayacak.