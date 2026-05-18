Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz: 18 yıl sonra yıkıldılar

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor, ligin 33. haftasında Mura’ya konuk oldu. Fazanerija Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

LİGİ 5. SIRADA TAMAMLAYACAKLAR

Bu sonuçla birlikte 50 puandaki Maribor, 5. sırada kaldı. 31 puana ulaşan Mura ise 8. sırada yer aldı.

18 YIL SONRA AVRUPA’YA GİDEMEYECEK

Ligin bitimine bir hafta kala alınan bu mağlubiyetle Maribor’un Avrupa kupalarına katılma hayali de yıkıldı. Maribor, 18 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamayacak.

HULL CITY’DEN BÜYÜK BAŞARI

Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bir diğer takımı olan Hull City bu sezon büyük bir başarı kaydetti. Turuncu-siyahlılar, İngiltere Championship play-off finalinde Southampton’la karşı karşı gelecek.