Acun Ilıcalı'ya büyük sürpriz: 18 yıl sonra yıkıldılar
Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor ligin bitmesine 1 hafta kala Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti. Maribor, 18 yıl sonra ilk kez Avrupa'ya gidemeyecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Maribor, ligin 33. haftasında Mura’ya konuk oldu. Fazanerija Şehir Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
LİGİ 5. SIRADA TAMAMLAYACAKLAR
Bu sonuçla birlikte 50 puandaki Maribor, 5. sırada kaldı. 31 puana ulaşan Mura ise 8. sırada yer aldı.
18 YIL SONRA AVRUPA’YA GİDEMEYECEK
Ligin bitimine bir hafta kala alınan bu mağlubiyetle Maribor’un Avrupa kupalarına katılma hayali de yıkıldı. Maribor, 18 yıl sonra ilk kez Avrupa kupalarına katılamayacak.
HULL CITY’DEN BÜYÜK BAŞARI
Öte yandan Acun Ilıcalı’nın bir diğer takımı olan Hull City bu sezon büyük bir başarı kaydetti. Turuncu-siyahlılar, İngiltere Championship play-off finalinde Southampton’la karşı karşı gelecek.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi