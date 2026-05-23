Halk TV Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine final öncesi taşlı saldırı

Hull City - Middlesbrough maçı öncesi ortalık karıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi.

İngiltere Championship play-off finalinde oynanacak olan Hull City - Middlesbrough mücadelesi öncesi ortalık karıştı.

HULL CITY OTOBÜSÜNE TAŞLI SALDIRI

Wembley Stadyumu'nda TSİ 17.30'da başlayacak mücadele öncesi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Yaşanan olay sonrası otobüsün camlarından birinin kırıldığı kaydedildi.

Olaya dair konuşan Sky Sports News muhabiri Tim Thornton, "Otobüs, oyuncuları almaya giderken üzerine bazı taşlar ve şişeler atıldı. Hasar oluştu ve camın dış kısmındaki kırık parçaları temizlemek zorunda kaldılar" sözlerini sarf etti.

YOLA DEVAM ETTİLER

Hull City'nin Wembley Stadyumu'na gitmesinde şuan için herhangi bir sorun olmadığı ve yolculuğun devam ettiği ifade edildi.

