Acun Ilıcalı'nın Hull City'si yine kazandı: Premier Lig'de 2'de 2 yaptı

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’in 2. haftasında deplasmanda Coventry City ile karşı karşıya geldi. Coventry Building Society Arena’da oynanan mücadelede iki takım da uzun süre gol bulmakta zorlanırken, karşılaşmanın kaderini son bölümde gelen gol belirledi.

Hull City, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu. İngiliz ekibine galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 82. dakikasında Liam Millar’dan geldi. Millar’ın kaydettiği gol, Hull City’ye sezonun ikinci galibiyetini kazandırırken takımın ligdeki başarılı başlangıcını da sürdürmesini sağladı.

HULL CITY LİGDE 2’DE 2 YAPTI!

Bu sonuçla birlikte Hull City, Premier Lig’de oynadığı ilk iki maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu. İlk hafta Manchester United karşısında aldığı galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Hull City, Coventry deplasmanından da 3 puan çıkararak 2’de 2 yaptı.

Sezona oldukça iddialı bir başlangıç yapan Hull City, üst üste aldığı galibiyetlerle ligde önemli bir avantaj elde etti. İngiliz ekibi, Premier Lig’in 3. haftasında ise sahasında Aston Villa’yı konuk edecek.

Hull City ile Aston Villa arasındaki karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Mücadele TSİ 19.30’da başlayacak.