Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'u devirdi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City hazırlık maçında Konyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'da sürdüren Konyaspor ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig takımı Hull City karşı karşıya geldi.
HULL CITY FARKLI KAZANDI
Aluminij Sports Park Kidricevo'da oynanan mücadelede Hull City, yeşil-beyazlıları 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Enis Destan, 52. dakikada Arif Boşluk (KK) ve 73. dakikada Abu Kamara kaydetti.
1 GÜN İZİN YAPACAKLAR
1 gün izin yapacak olan Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına 27 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
SON RAKİP AL ITTIHAD
Konyaspor burada 30 Temmuz Perşembe gününe kadar kamp yapacak. Yeşil-beyazlılar son hazırlık maçına 29 Temmuz Çarşamba günü Al Ittihad karşısında çıkacak. Kidričevo Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi