Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'dan sonra şimdi de Rizespor'u devirdi
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Turuncu-siyahlılar geçtiğimiz günlerde de Konyaspor'u 3-0 yenmişti.
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City karşı karşıya geldi.
HULL CITY GALİP GELDİ
Slovenya'daki Ljudskı Vrt Stadı'nda oynanan mücadelede Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Karadeniz ekibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
Turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 56. dakikasında McBurnie, 58. dakikada Dowell kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golüyse 72. dakikada Emrecan Bulut'tan geldi.
İLK 11'LER
Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Zakaria, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laci, Mebude, Zeqiri, Ali Sowe
Hull City: Butland, Coyle, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Dowell, Kamara, Millar, McBurnie
KONYASPOR'U DA 3-0 YENDİLER
Hull City geçtiğimiz günlerde de hazırlık maçında Konyaspor'la karşılaşmıştı. Konyaspor rakibine 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi