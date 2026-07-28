Halk TV Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'dan sonra şimdi de Rizespor'u devirdi

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'dan sonra şimdi de Rizespor'u devirdi Acun Ilıcalı'nın Hull City'si hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Turuncu-siyahlılar geçtiğimiz günlerde de Konyaspor'u 3-0 yenmişti.