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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'dan sonra şimdi de Rizespor'u devirdi

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Turuncu-siyahlılar geçtiğimiz günlerde de Konyaspor'u 3-0 yenmişti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Konyaspor'dan sonra şimdi de Rizespor'u devirdi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City karşı karşıya geldi.

HULL CITY GALİP GELDİ

Slovenya'daki Ljudskı Vrt Stadı'nda oynanan mücadelede Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Karadeniz ekibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 56. dakikasında McBurnie, 58. dakikada Dowell kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golüyse 72. dakikada Emrecan Bulut'tan geldi.

İLK 11'LER

Rizespor: Fofana, Mocsi, Sagnan, Zakaria, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laci, Mebude, Zeqiri, Ali Sowe

Hull City: Butland, Coyle, Ajayi, Egan, Giles, Slater, Crooks, Dowell, Kamara, Millar, McBurnie

KONYASPOR'U DA 3-0 YENDİLER

Hull City geçtiğimiz günlerde de hazırlık maçında Konyaspor'la karşılaşmıştı. Konyaspor rakibine 3-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Rize Konyaspor
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