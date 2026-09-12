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Halk TV Spor Acun Ilıcalı'nın Hull City'si büyük fırsatı kaçırdı: Premier Lig'de bir ilki yaşadı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si büyük fırsatı kaçırdı: Premier Lig'de bir ilki yaşadı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si öne geçtiği maçta Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-siyahlılar ligde ilk kez kalesinde gol gördü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si büyük fırsatı kaçırdı: Premier Lig'de bir ilki yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Hull City deplasmanda Chelsea ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Ev sahibinin gollerini 7. dakikada Morgan Rogers ve 66. dakikada Joao Pedro kaydetti. Hull City'nin golleriyse 28 ve 34. dakikalarda Muhammed Bellumi'den geldi.

LİGDE İLK KEZ GOL YEDİLER

Ligin ilk 3 haftasında gol yemeyen tek takım olan Hull City, Chelsea maçında bir ilki yaşayarak unvanını kaybetmiş oldu.

8 PUANLA ÜÇÜNCÜ SIRADALAR

İlk 4 haftada 8 puan toplayan Hull City, 3. sırada yer aldı. Turuncu-siyahlılar galip gelseydi liderlik koltuğuna oturacaktı. 7 puandaki Chelsea ise hemen 1 sıra geride bulunuyor.

SIRADAKİ RAKİP NEWCASTLE UNITED

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Hull City deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Chelsea ise Brentford'a konuk olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Premier Lig
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