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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaşlı yıldızı transfer etmekten vazgeçti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçme noktasına geldi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaşlı yıldızı transfer etmekten vazgeçti

İngiltere Championship'te play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City transfer çalışmalarını sürdürüyor.

ERSİN DESTANOĞLU TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİLER

Premier Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Hull City patronu Acun Ilıcalı, Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçme aşamasına geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; turuncu-siyahlılar, Çek kaleci Radek Vitek ya da Alman file bekçisi Alexander Nübel'i transfer etmeyi değerlendiriyor.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaşlı yıldızı transfer etmekten vazgeçti - Resim : 1

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 25 yaşındaki file bekçisinin takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor.

10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 34 gol gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Beşiktaş Hull City
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