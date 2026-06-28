Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Beşiktaşlı yıldızı transfer etmekten vazgeçti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçme noktasına geldi.
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İngiltere Championship'te play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City transfer çalışmalarını sürdürüyor.
ERSİN DESTANOĞLU TRANSFERİNDEN VAZGEÇTİLER
Premier Lig'de kalıcı olacak bir kadro kurmak isteyen Hull City patronu Acun Ilıcalı, Ersin Destanoğlu transferinden vazgeçme aşamasına geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; turuncu-siyahlılar, Çek kaleci Radek Vitek ya da Alman file bekçisi Alexander Nübel'i transfer etmeyi değerlendiriyor.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Ersin Destanoğlu'nun Beşiktaş'taki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. 25 yaşındaki file bekçisinin takımda kalıp kalmayacağı bilinmiyor.
10 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 maça çıkan Ersin Destanoğlu kalesinde 34 gol gördü. 10 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi