Acun Ilıcalı'nın gözü Beşiktaş'ta: Resmi teklifi yaptı

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getirmesi sonrası kadro planlamasına başladı.

Gözler gidecek ve gelecek olan futbolcularda olacakken, siyah-beyazlı ekibin kalecisi Ersin Destanoğlu'na talip çıktı.

ACUN ILICALI BEŞİKTAŞ'TAN İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hull City, Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi teklif yaptı.

Beşiktaş'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği ise merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Beşiktaş altyapısından yükselen ve 2018-2019 sezonundan itibaren A Takım'da forma giymeye başlayan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda oynamadı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Ersin, geride bıraktığımız sezon 32 maçta görev yaparken 10 maçta kalesini gole kapadı.

HULL CITY PREMIER LİG'DE OYNAYACAK

İngiltere Championship'i 6. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Hull City, yarı finalde Milwall, finalde ise Middlesbrough'ı eleyerek Premier Lig'e yükselmeyi başarmıştı.