Acun Ilıcalı'nın aklı kaldı: Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere'nin en prestijli ligine tarihinin en heyecan verici dönüşünü gerçekleştirdi. Promotion sevincini daha yeni yaşayan İngiliz ekibi, Premier League'in yoğun ve çetin temposuna hazırlık sürecinde vakit kaybetmeden transfer çalışmalarına başladı. İlk hedef, savunmanın sağ kanadını deneyimli bir isimle takviye etmek.

TÜRK TARAFTARLARIN YAKINDAN TANIDIĞI İSİM: MEUNIER

Hull City'nin radarına giren isim, Türk futbolseverlerin Trabzonspor formasından yakından tanıdığı Belçikalı sağ bek Thomas Meunier. Superdeporte'nin aktardığı bilgilere göre 35 yaşındaki tecrübeli savunmacı, İngiliz kulübünün transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Paris Saint-Germain ve Borussia Dortmund gibi Avrupa devlerinde de forma giyen Meunier, kariyerinde önemli bir Türkiye deneyimi de yaşadı. Trabzonspor'da geçirdiği dönemde Süper Lig taraftarlarının sevgisini kazanan Belçikalı, şu an Lille formasını taşıyor.

FENERBAHÇE'YE KARŞI OYNADI

Meunier, Lille formasıyla Fenerbahçe'ye karşı 2 maçta da forma giymişti ve dikkat çeken performansıyla akıllarda kalmıştı.



SÖZLEŞME SONA ERİYOR, YOLLAR AYRILIYOR

Meunier'in Lille ile mevcut sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitiyor. Fransız ekibinin yeni teknik direktörü Davide Ancelotti'nin kadro planlamasında Belçikalı oyuncuya yer vermediği ve ayrılığın neredeyse kesinleştiği öğrenildi.

MEUNIER'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Gelecek sezon için henüz net bir adım atmayan Meunier, L'Equipe'e verdiği röportajda ilgi çekici ipuçları paylaştı. Kulüplerden telefon aldığını doğrulayan deneyimli savunmacı, aceleci bir karar vermek istemediğini de vurguladı:

"Şimdiden bazı telefonlar aldım. Her şey çok hızlı gelişebilir. Bugün bile kulüplerden biriyle sözleşme imzalayabilirim ama niyetim bu değil. Acelem yok, zamanımı kullanmak istiyorum. Doğru kararı vereceğiz."

RAKAMLAR KONUŞUYOR: 35 MAÇ, 2 GOL, 3 ASİST

Yaşı ilerleyen ancak fiziksel dayanıklılığıyla herkesi şaşırtmaya devam eden Meunier, 2025-26 sezonunda Lille formasıyla son derece istikrarlı bir grafik çizdi. Tüm kulvarlarda toplam 35 resmi maça çıkan Belçikalı, yalnızca savunmada değil hücumda da katkısını hissettirdi. Sezonu 2 gol ve 3 asistlik doğrudan skora katkıyla kapatan Meunier, Premier League'in temposuna hâlâ ayak uydurabileceğini rakamlarla kanıtladı.