Acun Ilıcalı'nın 300 milyon euro hayaline son maç kaldı

İngiltere Premier Lig'e çıkan son takımın belli olacağı Championship play-off final maçı yarın oynanacak.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough takımları TSİ 17.30'da karşılaşacak.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA!

Mücadele, TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

HULL CITY'NİN RAKİBİ DEĞİŞTİ

Hull City, Championship play-off'larında yaşanan "casusluk" skandalı nedeniyle Southampton yerine Middlesbrough ile karşılaşacak.

Bağımsız bir disiplin komisyonunun yürüttüğü soruşturmada, rakibinin antrenmanlarını gizlice kayıt altına almaktan suçlu bulunan Southampton final maçından ihraç edilirken, yerine yarı finalde elediği Middlesbrough'nun oynamasına karar verildi.

PREMIER LİG'E ÇIKAN 300 MİLYON EURO ALACAK

Hull City ya da Middlesbrough, İngiltere Premier Lig'e yükselmesi durumunda 300 milyon euro (yaklaşık 18 milyar TL) ödeme alacak.

''10 GÜNDÜR SOUTHAMPTON'A HAZIRLANIYORDUK''

Rakibin değişmesini değerlendiren Hull City sahibi Acun Ilıcalı, ''10 gündür Southampton’a hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bugün oyuncular izinli, perşembe son ciddi idman var. 1 antrenmanla yeni rakibe hazırlanacağız'' ifadelerini kullandı.