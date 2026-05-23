Halk TV Spor Acun Ilıcalı'dan şampiyonluk sonrası açıklama: Çok duygulandım

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi. Ilıcalı, tarihi başarının ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Championship play-off final maçında Hull City, Wembley Stadyumu'nda Middlesbrough'u 1-0 mağlup etti ve adını Premier Lig'e yazdırdı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, tarihi başarının ardından açıklamalarda bulundu.

''ÇOK DUYGULANDIM''

Ağlamaya yakın olduğunu ve çok duygulandığını belirten Acun Ilıcalı, "Çok emeğimiz var. Büyük bir mutluluk. Ülkemizden de çok mesaj aldık, herkes dua etti. Bu kadar duaya rakip dayanmazdı. Çok mutluyum. Ağlamadım ama çok duygulandım. Onu kabul ediyorum. Böyle bir gururu hayatımda yaşamadım. Benim için bir ilk." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU

2022 yılında Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'nın hayali gerçek oldu.
Hull City o tarihten beri ligi sırasıyla, 19, 15, 7. ve 21. sırada bitirdi.
Kaplanlar, gelecek sezon devlerin arasında boy gösterecek.

