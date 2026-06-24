Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a büyük destek

İngiltere Championship play-off finalini kazanmayı başaran Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a jest geldi.

ACUN ILICALI'DAN DESTEK SÖZÜ

Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'a destek sözü verdiği öğrenildi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'la görüşen Acun Ilıcalı, sportif iş birliği için el sıkıştı.

ORTAK HAREKET EDECEKLER

Gözlemci ekiplerinin ortak çalışması, genç oyuncuların gelişiminin takip edilmesi ve transfer süreçlerinde koordinasyon sağlanması konusunda taraflar anlaştı.

TRANSFERLERDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Ayrıca Hull City'nin kadroda düşünmediği bazı isimleri Erzurumspor'a önerdiği ve transfer konusunda gerekli kolaylıkların sağlanacağı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Erzurumspor teknik direktörü Serkan Özbalta ve ekibi, oyuncuları incelemeye başladı.