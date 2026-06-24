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Halk TV Spor Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a büyük destek

Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a büyük destek

Hull City patronu Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'a destek sözü verdi. Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transfer ve oyuncu takibi konusunda destek sağlayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a büyük destek

İngiltere Championship play-off finalini kazanmayı başaran Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a jest geldi.

ACUN ILICALI'DAN DESTEK SÖZÜ

Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor'a destek sözü verdiği öğrenildi. Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal'la görüşen Acun Ilıcalı, sportif iş birliği için el sıkıştı.

Acun Ilıcalı'dan Erzurumspor'a büyük destek - Resim : 1

ORTAK HAREKET EDECEKLER

Gözlemci ekiplerinin ortak çalışması, genç oyuncuların gelişiminin takip edilmesi ve transfer süreçlerinde koordinasyon sağlanması konusunda taraflar anlaştı.

TRANSFERLERDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Ayrıca Hull City'nin kadroda düşünmediği bazı isimleri Erzurumspor'a önerdiği ve transfer konusunda gerekli kolaylıkların sağlanacağı ifade edildi. Yaşanan bu gelişme üzerine Erzurumspor teknik direktörü Serkan Özbalta ve ekibi, oyuncuları incelemeye başladı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Erzurumspor
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