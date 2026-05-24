Acun Ilıcalı'dan bomba itiraf: Ben bu şekilde yapamam!

İngiltere Championship play off finalinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Middlesbrough'u tek golle yenerek Premier Lig'e çıktı.

Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Acun Ilıcalı, hareketli bir gece geçirdi. Takımıyla ve taraftarlarla birlikte şampiyonluk kutlaması yapan Ilıcalı, daha sonra Türkiye'deki bazı televizyon kanallarına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı bir de itirafta bulundu ve her zaman giydiği tişört yerine finalde neden beyaz gömlek giydiğini açıkladı. Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Wembley’de protokolde oturanlar için ceket, gömlek ve kravat zorunluymuş. Dün bunun için görüşmeye gittim, ‘Ben bu şekilde yapamam’ dedim. Görüşmeden sonra sadece gömlekle girmeme izin verdiler."

"300 MİLYON EURO ALDIK AMA..."

Ilıcalı'nın yaptığı bağlantılardaki açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

“Geçen yıl Fenerbahçe'de yöneticilik yaparken Hull City ile ilgilenmek kolay olmadı. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Fenerbahçe benim aşkım. O zamanlar buraya uğrayamadım ben. Geçen yıl Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat transferini yaparken Hull City'ye forvet alamamıştım."

"Ben futbolu yaşayan birisiyim. Bir olaya konsantre olursam, her şeyimi veriyorum. Hayatta hiç başarısız olmadım. Futbola girdim, Allah yine nasip etti."

"Zor bir lige yükseldik. Herkes, ‘İşte 300 milyon euro alıyor’ diyor. Tamam, aldık 300 milyon euroyu da rakipler 3 milyar euro. E, onu ne yapacağız? Şimdi 1 milyar, 2 milyarlık takımlarla oynayacağız."