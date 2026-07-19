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Acun Ilıcalı vazgeçmedi: Beşiktaş'a yeni teklif

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi için yeni bir teklif yapacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı vazgeçmedi: Beşiktaş'a yeni teklif

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde kalıcı olacak bir kadro kurmayı amaçlayan Acun Ilıcalı bir kez daha Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

ACUN ILICALI NDIDI İÇİN YENİ TEKLİF YAPACAK

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Acun Ilıcalı, Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmayı çok istiyor. İlk teklifi reddedilen Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a yeni bir teklif yapacak.

Acun Ilıcalı vazgeçmedi: Beşiktaş'a yeni teklif - Resim : 1

ARAPLAR DA PEŞİNDE

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Diriyah'ın da oyuncuyla ilgilendiği biliniyor. Arapların 7 milyon euroluk bonservis teklifi Beşiktaş tarafından yetersiz bulunarak reddedilmişti.

ŞİMDİDEN ALTERNATİFİ HAZIR

Olası bir ayrılık ihtimaline dair çalışma yapan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun alternatifi belirledi. Siyah-beyazılılar ilk olarak Juventus'tan Franck Kessie için masaya oturacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Beşiktaş
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