Acun Ilıcalı transferi bitirdi: Hull City resmen açıkladı

Premier Lig'e yükselen Hull City, kadrosunu yaptığı transferle güçlendirdi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, serbest durumda olan Hidemasa Morita'yı transfer ettiğini duyurdu.

Hull City, 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Japon oyuncu, son olarak Sporting Lizbon'da forma giymişti.

HULL CITY DUYURDU

Hull City'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Japonya Milli Takımı'nda 40 kez forma giyen ve kariyerinde 370'in üzerinde maça çıkarak sekiz büyük kupa kazanan 31 yaşındaki oyuncu, Portekiz devi Sporting CP'den ayrıldıktan sonra serbest oyuncu olarak takıma katıldı.

Defansif orta saha oyuncusu, Lizbon'da geçirdiği dört yıl boyunca üst üste iki Primeira Liga şampiyonluğu ve Portekiz Kupası'nı kazandı; 166 maçta 11 gol attı ve 16 asist yaptı.

Sporting'in geçen sezon Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline ulaşmasına yardımcı olan Morita, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında 23 kez, ayrıca Avrupa Ligi'nde de 11 maçta forma giydi.

Takatsuki'de doğan futbolcu, Şubat 2018'de Kawasaki Frontale'de profesyonel kariyerine başladı ve Japon kulübüyle geçirdiği ilk sezonda iki J1 Ligi şampiyonluğundan ilkini kazandı.

Morita, 2019'da J. League Kupası ve Japonya Süper Kupası'nı kazandıktan sonra 2020'de İmparatorluk Kupası ve J1 Ligi'ni de kazanarak J. League'in En İyi 11'inde yerini aldı.

Kawasaki formasıyla 108 maça çıktıktan sonra, orta saha oyuncusu Ocak 2021'de Portekiz'e, Santa Clara'ya transfer oldu ve 18 aylık süre boyunca Azorlar ekibiyle 59 maçta forma giydi, ardından Sporting'e imza attı.

2018'de Japonya Milli Takımı'nda ilk kez forma giyen Morita, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üç maçta oynadı ve altı uluslararası golünden birini 2024 AFC Asya Kupası çeyrek finalinde kaydetti.

Hoş geldin, Hidemasa!''