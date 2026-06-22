Acun Ilıcalı transfer etmek istedi Galatasaray "Olabilir" dedi

İngiltere'de Premier Lig'e çıkan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan da 1 futbolcuyu istediği ve "Olabilir" cevabını aldığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hull City'nin Victor Nelsson'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

"İTALYA'DAN 3 TAKIM VAR"

Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hull City, Nelsson için Galatasaray ile temas kurdu ve şartlar uygun olursa kiralamak istediklerini söyledi.

Galatasaray da 'Biz İtalya'dan 3 tane takımla görüşüyoruz. Sözleşmesini uzatabilirsek size 1 yıllık kiralayabiliriz.' dedi. Galatasaray, 8-9 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Hull City konusu kiralık olursa olacak.

İtalya'dan görüşülen takımlar Monza, Udinese ve Verona... Bu sayı artabilir. Samsunspor da ilgileniyor. İtalya'dan ciddi temaslar var."