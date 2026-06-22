Acun Ilıcalı transfer etmek istedi Galatasaray "Olabilir" dedi
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan istediği transfer belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp olumlu yanıt verdi.
İngiltere'de Premier Lig'e çıkan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan da 1 futbolcuyu istediği ve "Olabilir" cevabını aldığı belirtildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hull City'nin Victor Nelsson'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ileri sürdü.
"İTALYA'DAN 3 TAKIM VAR"
Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hull City, Nelsson için Galatasaray ile temas kurdu ve şartlar uygun olursa kiralamak istediklerini söyledi.
Galatasaray da 'Biz İtalya'dan 3 tane takımla görüşüyoruz. Sözleşmesini uzatabilirsek size 1 yıllık kiralayabiliriz.' dedi. Galatasaray, 8-9 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Hull City konusu kiralık olursa olacak.
İtalya'dan görüşülen takımlar Monza, Udinese ve Verona... Bu sayı artabilir. Samsunspor da ilgileniyor. İtalya'dan ciddi temaslar var."