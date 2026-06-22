Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Acun Ilıcalı transfer etmek istedi Galatasaray "Olabilir" dedi

Acun Ilıcalı transfer etmek istedi Galatasaray "Olabilir" dedi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan istediği transfer belli oldu. Sarı kırmızılı kulüp olumlu yanıt verdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı transfer etmek istedi Galatasaray "Olabilir" dedi

İngiltere'de Premier Lig'e çıkan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Acun Ilıcalı Milli Takım defterini kapattıAcun Ilıcalı Milli Takım defterini kapattı

Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'dan da 1 futbolcuyu istediği ve "Olabilir" cevabını aldığı belirtildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Hull City'nin Victor Nelsson'u transfer etmek için teklifte bulunduğunu ileri sürdü.

"İTALYA'DAN 3 TAKIM VAR"

Sabuncuoğlu şu ifadeleri kullandı:
"Hull City, Nelsson için Galatasaray ile temas kurdu ve şartlar uygun olursa kiralamak istediklerini söyledi.
Galatasaray da 'Biz İtalya'dan 3 tane takımla görüşüyoruz. Sözleşmesini uzatabilirsek size 1 yıllık kiralayabiliriz.' dedi. Galatasaray, 8-9 milyon Euro'luk bir gelir bekliyor. Hull City konusu kiralık olursa olacak.
İtalya'dan görüşülen takımlar Monza, Udinese ve Verona... Bu sayı artabilir. Samsunspor da ilgileniyor. İtalya'dan ciddi temaslar var."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Galatasaray Transfer
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro