Acun Ilıcalı Trabzonspor'un planını bozdu

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Trabzonspor, şu ana kadar Cenk Özkaçar, Saviolo, Malinovsky, Ernest Muçi, Cabral, Thierry Karadeniz, Melih Kabasakal, Samet Akaydin ve Metehan Mimaroğlu'nu transfer etti.

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, Premier Lig ekibi Aston Villa'da forma giyen Leon Bailey'i radarına aldı.

Bordo-mavililer, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

ACUN ILICALI ARAYA GİRDİ

The Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni takımı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, de Leon Bailey için devreye girdi.

28 yaşındaki kanat oyuncusu geleceği için kararını verdi.

Aston Villa ile 1 yıl daha kontratı bulunan Leon Bailey'in İngiltere'de kalmak istediği ifade edildi.

2021 yılında Bayer Leverkusen'den 32 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olan Leon Bailey, 163 maça çıkarken 23 gol attı ve 25 asist yaptı.

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor.