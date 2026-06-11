Acun Ilıcalı talimatıyla 47 yıl sonra geri döndü

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig heyecanına nostaljik bir dokunuşla hazırlanıyor.

Yeni iç saha formasının en çarpıcı detayı, 47 yıllık bir aradan sonra ilk kez yeniden gün yüzüne çıkan HCAFC harfli logo oldu.

Kulübün açıklamasına göre bu tasarım, 1978-79 sezonuna adanmış bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

OXEN SPORTS İLE YENİ DÖNEM

Hull City, yeni sezonda forma sponsorluğu anlaşmasını OXEN Sports ile imzaladığını da aynı tanıtımla duyurdu. Premier Lig sahalarında Kaplan olarak da bilinen Hull City, hem sponsorluk hem de forma tasarımıyla yeni döneme güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor.

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kulüp en az 205 milyon sterlin (yaklaşık 205 milyon euro) gelir elde edecek. Bu rakam, üç sezona yayılan yayın, maç günü ve ticari gelir artışını kapsıyor; takım ligde kalmayı başarırsa toplam kazanç 365 milyon euro’ya kadar çıkabiliyor.

205 MİLYON EURO KAZANACAK

Hull City’nin Premier Lig gelirleri:

TEMEL KAZANÇLAR:

Minimum gelir artışı: 205 milyon Euro (3 sezona yayılmış)

Maksimum gelir potansiyeli: 365 milyon Euro (ilk sezon ligde kalınırsa)

Yıllık dağıtım: Premier Lig’den her sezon yaklaşık 80–85 milyon Euro yayın ve ticari gelir.

Championship ile fark: Championship’te kulüpler ortalama 15 milyon Euro civarında gelir elde ederken, Premier Lig’e yükselişle bu rakam 5 katına çıkıyor.

GELİR KALEMLERİ: