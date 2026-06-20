Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Acun Ilıcalı Süper Lig ekibinin kasasını dolduracak

Acun Ilıcalı Süper Lig ekibinin kasasını dolduracak

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'de daha önce Göztepe forması giymiş olan Emersonn'u kadrosuna katmak istiyor. İngiliz ekibi 17 milyon euroluk teklif yaparken, transferin gerçekleşmesi halinde Süper Lig ekibi yüzde 20 pay alacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Acun Ilıcalı Süper Lig ekibinin kasasını dolduracak

Premier Lig’e yükselerek 300 milyon euroyu kasasına koyan Acun Ilıcalı’nın sahibi Hull City’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Hull City, daha önce Süper Lig’de Göztepe forması giyen Emersonn’u gündemine aldı.

Acun Ilıcalı Süper Lig ekibinin kasasını dolduracak - Resim : 1

HULL CITY İLGİLENİYOR

Hull Live’de geçen habere göre; Hull City, Türkiye’de daha önce forma giymiş olan ve şu anda Fransa’da Toulouse’da oynayan Emersonn ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin Brezilyalı golcü için 17 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Toulouse’ın bu teklifi reddettiği aktarıldı.

300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı300 milyon euroyu alan Acun Ilıcalı Beşiktaş'a teklif yaptı

TRANSFER OLURSA GÖZTEPE'NİN KASASI DOLACAK

Geçen sezon Göztepe’den Toulouse’ye 3.2 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 31 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
Göztepe, Emersonn’un bir sonraki satışı 10 milyon euronun altında olursa yüzde 15, üzerinde olursa yüzde 20 pay alacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro