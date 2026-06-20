Acun Ilıcalı Süper Lig ekibinin kasasını dolduracak

Premier Lig’e yükselerek 300 milyon euroyu kasasına koyan Acun Ilıcalı’nın sahibi Hull City’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Hull City, daha önce Süper Lig’de Göztepe forması giyen Emersonn’u gündemine aldı.

HULL CITY İLGİLENİYOR

Hull Live’de geçen habere göre; Hull City, Türkiye’de daha önce forma giymiş olan ve şu anda Fransa’da Toulouse’da oynayan Emersonn ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin Brezilyalı golcü için 17 milyon euroluk bir teklif yaptığı ancak Toulouse’ın bu teklifi reddettiği aktarıldı.

TRANSFER OLURSA GÖZTEPE'NİN KASASI DOLACAK

Geçen sezon Göztepe’den Toulouse’ye 3.2 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, çıktığı 31 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.

Göztepe, Emersonn’un bir sonraki satışı 10 milyon euronun altında olursa yüzde 15, üzerinde olursa yüzde 20 pay alacak.