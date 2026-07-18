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Halk TV Spor Acun Ilıcalı sonrası bir bomba daha geldi: Aziz Yıldırım söylenenleri unutmadı

Acun Ilıcalı sonrası bir bomba daha geldi: Aziz Yıldırım söylenenleri unutmadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'dan sonra Erol Bilecik'in de locasını elinden aldı. Yıldırım kararı Bilecik hakkındaki disiplin süreci nedeniyle aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı sonrası bir bomba daha geldi: Aziz Yıldırım söylenenleri unutmadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez Chobani Stadyumu'ndaki localara dair inceleme başlattı. Yapılan kontrollerin ardından yönetim localar arasında ciddi fiyat farklılıklarının bulunduğunu tespit etti.

ACUN ILICALI'NIN LOCASI KULÜBE DEVREDİLDİ

Değerinden az ücret ödediği belirlenen loca sahipleriyle iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, fiyat farkının ödenmesini istedi. Yönetim, Acun Ilıcalı'nın locasını alarak Fenerbahçe Başkanlığı'na tahsis etti.

Konuya dair bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi. Kararın hukuksuz olduğunu vurgulayan Ilıcalı, yasal yollara başvuracağını dile getirdi.

EROL BİLECİK'İN DE LOCASI ALINDI

Tartışmalar devam ederken Ilıcalı'nın yanı sıra bir ismin daha locasının iptal edildiği öğrenildi. Yönetimin, Erol Bilecik'in locasını elinden aldığı kaydedildi. Aydın Cingöz'ün aktardığına göre; Aziz Yıldırım bu kararı Erol Bilecik hakkındaki disiplin süreci nedeniyle aldı.

Acun Ilıcalı sonrası bir bomba daha geldi: Aziz Yıldırım söylenenleri unutmadı - Resim : 1

AZİZ YILDIRIM HAKKINDA SERT İFADELER KULLANMIŞTI

Fenerbahçe yönetiminde görev yaptığı sırada Erol Bilecik, Ali Koç'a yazdığı mailde Aziz Yıldırım hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Bilecik'in maili Ali Koç yerine yanlışlıkla şirket çalışanlarına göndermesi üzerine olay ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Bilecik disipline sevk edilmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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