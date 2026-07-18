Acun Ilıcalı sonrası bir bomba daha geldi: Aziz Yıldırım söylenenleri unutmadı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'dan sonra Erol Bilecik'in de locasını elinden aldı. Yıldırım kararı Bilecik hakkındaki disiplin süreci nedeniyle aldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım göreve gelir gelmez Chobani Stadyumu'ndaki localara dair inceleme başlattı. Yapılan kontrollerin ardından yönetim localar arasında ciddi fiyat farklılıklarının bulunduğunu tespit etti.
ACUN ILICALI'NIN LOCASI KULÜBE DEVREDİLDİ
Değerinden az ücret ödediği belirlenen loca sahipleriyle iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, fiyat farkının ödenmesini istedi. Yönetim, Acun Ilıcalı'nın locasını alarak Fenerbahçe Başkanlığı'na tahsis etti.
Konuya dair bir açıklama yapan Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a sert sözlerle yüklendi. Kararın hukuksuz olduğunu vurgulayan Ilıcalı, yasal yollara başvuracağını dile getirdi.
EROL BİLECİK'İN DE LOCASI ALINDI
Tartışmalar devam ederken Ilıcalı'nın yanı sıra bir ismin daha locasının iptal edildiği öğrenildi. Yönetimin, Erol Bilecik'in locasını elinden aldığı kaydedildi. Aydın Cingöz'ün aktardığına göre; Aziz Yıldırım bu kararı Erol Bilecik hakkındaki disiplin süreci nedeniyle aldı.
AZİZ YILDIRIM HAKKINDA SERT İFADELER KULLANMIŞTI
Fenerbahçe yönetiminde görev yaptığı sırada Erol Bilecik, Ali Koç'a yazdığı mailde Aziz Yıldırım hakkında sert ifadeler kullanmıştı. Bilecik'in maili Ali Koç yerine yanlışlıkla şirket çalışanlarına göndermesi üzerine olay ortaya çıkmıştı. Gelen tepkiler üzerine Bilecik disipline sevk edilmişti.