Acun Ilıcalı rekorları alt üst edecek

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, transferde gaza bastı.

İngiliz ekibi, Colorado Rapids forması giyen Avustralyalı stoper Lucas Herrington ile anlaşma sağladı.

REKOR KIRILACAK

Hull City, 18 yaşındaki genç savunma oyuncusu için 17 milyon dolar bonservis ve 6 milyon dolar bonus ödeyecek.

Transferin resmiyet kazanması durumunda Lucas Herrington Avustralya’nın en pahalı futbolcusu olarak tarihe geçecek.

Ayrıca genç futbolcunun Hull City’e katılması halinde mevcut durumda Premier Lig’de forma giyen tek Avustralyalı milli futbolcu olacak.

Lucas Herrington transferi ile ilgilendiklerini doğrulayan Acun Ilıcalı, BBC’ye verdiği röportajda, "Çok büyük bir potansiyele sahip. Çok genç bir oyuncu. Geleceğin yıldızlarından biri olacağını düşünüyorum." demişti.

LİGİ MANCHESTER UNITED MAÇI İLE AÇACAK

Premier Lig'e geri dönen Hull City, ligin ilk hafta maçında Manchester United ile karşılaşacak.

22 Ağustos Cumartesi günü oynanacak olan mücadele, TSİ 14.30'da başlayacak.