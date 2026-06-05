Acun Ilıcalı parayı nereye harcayacağını açıkladı

Premier Lig'e yükselen Hull City'de transfer çalışmaları başlarken, kulübün sahibi Acun Ilıcalı transfer açıklamasında bulundu.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Hull City, Premier Lig için kadrosuna 10'a yakın transfer yapmayı planlıyor.

''EN İYİ YETENEKLERİ BULMAK İSTİYORUZ''

Acun Ilıcalı açıklamasında, "Transfer konusunda, bu kulübü daha büyük hale getirmek için ulaşmak istediğimiz hedef, gelecekte iyi performans gösterecek ve kulübün geleceğine avantaj sağlayacak en iyi yetenekleri bulmak istiyoruz." dedi.

Konuşmasını sürdüren Ilıcalı, "Bu kulübü daha büyük hale getirmek için iyi futbol sunabilecek ve gelecekte iyi satışlar sağlayabilecek bazı oyuncuları kadromuza katmalıyız." ifadelerini kullandı.

''POTANSİYELİ OLAN VERİMLİ OYUNCULARA HARCAYAĞIZ''

Para harcayacaklarını belirten Ilıcalı, "Bize Charlie Hughes ve Belloumi ve genç yetenekleri kazandıran gözlere gerçekten güveniyorum. Artık daha büyük bütçelerimizle elbette iyi paralar harcayacağız. Ancak isimlere değil, potansiyeli olan ve verimli oyunculara harcayacağız." yorumunu yaptı.

''BİR VEYA İKİ SİHİRBAZA İHTİYACIMIZ VAR''

Acun Ilıcalı, "Belki takımda bir veya iki sihirbaza ihtiyacımız var ama bence en güçlü yanlarımızdan biri, bu sene gördüğümüz gibi mücadeleci ruhumuz olacak. Bunun için genç ve potansiyeli olan oyunculara sahip olacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

''HARİKA BİR ÖRNEK OLUR''

Takımın golcü oyuncusu Oliver McBurnie üzerinden transfer örneği veren Ilıcalı, "Gelecek yıl için McBurnie harika bir örnek olur. Gördüğünüz gibi, bence varlığıyla Hull City'yi bir üst seviyeye taşıdı, bu yüzden takımı bir üst seviyeye taşıyacak bir oyuncu getirmemiz gerektiğini düşünüyorum." dedi.