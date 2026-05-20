Acun Ilıcalı oynamadan kazanmak için harekete geçti: 300 milyon euronun peşine düştü

İngiltere Championship yarı finali sonrası ortaya çıkan casusluk skandalıyla ilgili karar verildi.

MIDDLESBROUGH FİNALE YÜKSELDİ

Lig yönetimi, Middlesbrough antrenmanını gizlice kayıt altına alan Southampton’ı final maçından men etti.

Southampton’ın yerine Middlesbrough’un finale yükseldiği kaydedildi. Middlesbrough finalde Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’yle kozlarını paylaşacak.

"HUKUKÇULARIMIZ DİREKT PREMIER LİG'E ÇIKMA İHTİMALİMİZİ İNCELİYOR"

Men kararı ve Middlesbrough’un finale yükselmesini değerlendiren Acun Ilıcalı’ndan flaş bir çıkış geldi. Ilıcalı doğrudan Premier Lig’e yükselmeleri adına kararı incelediklerini dile getirdi. Hull City, Premier Lig'e yükselmeleri halinde 300 milyon euro kazanacak.

Acun Ilıcalı’nın açıklaması şu şekilde:

Alınan kararla ilgili biz aynı görüşte değiliz. Yarın hukukçularımızla toplantımız var. Bir finalist turnuvadan ihraç oluyorsa, ihraç sebebi maçın sonucunu direkt etkileyen bir durum ise tabii ki itirazımız olamaz.

Ancak hukukçularımız şu anda finalistin diskalifiye olması durumunda bizim direkt olarak Premier Lig’e çıkma ihtimalimizi inceliyor.