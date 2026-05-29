İngiltere'de Premier Lig'e çıkışını kutlayan Hull City ve sahibi Acun Ilıcalı'ya kötü haber geldi. İngiltere Futbol Federasyonu'nun soruşturma açtığı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı kutlama yaparken kötü haberi aldı: Hull City'e soruşturma açıldı

İngiltere'de Championship play off finalinde Middlesbrough'u 1-0 yenen Hull City, Premier Lig'e çıktı.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, zaferi kutlarken, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan kötü haber geldi.

Federasyonun Hull City'e soruşturma açtığı ortaya çıktı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmanın Hull City'nin şubat ayında kendi sahasında Chelsea'a 4-0 yenildiği FA Kupası maçında tribündeki ayrımcı tezahüratlar nedeniyle açıldığı belirtildi.
Maçla ilgili olarak güvenlik kameralarından tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, Hull City'e suçlamalara yanıt vermesi için 2 Haziran Salı gününe kadar süre tanındı.
Federasyonun iddianamesinde kulübün, "taraftarlarının (ya da taraftar gibi davranan kişilerin) cinsel yönelime açık veya örtülü gönderme yapan uygunsuz, saldırgan, küfürlü, ahlaka aykırı ya da hakaret içeren söz veya davranışlarda bulunmasını engelleyemediği" ileri sürüldü.

