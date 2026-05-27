Acun Ilıcalı kupayı kaldırıp geldi: Erdoğan'a bayram namazında eşlik etti

Hull City'yle şampiyonluğa ulaşan Acun Ilıcalı kutlamaların ardından Türkiye'ye döndü. Ilıcalı, bayram namazında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

İngiltere Championship finalini kazanarak Premier Lig'e yükselen Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, kutlamaların ardından Türkiye'ye döndü.

ERDOĞAN'A EŞLİK ETTİ

Kurban Bayramı namazını kılmak için İstanbul'daki Çamlıca Camisi'ne giden Acun Ilıcalı burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın namaz çıkışı cami önünde yaptığı konuşma sırasında arkada bekleyen Acun Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu.

DİĞER KATILANLAR

Acun Ilıcalı'nın yanı sıra eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de namazda yer aldı.

