Acun Ilıcalı 'kafaya taktım' demişti: Dünya devleri sıraya girdi!

Hull City formasıyla Premier Lig'i sallayan 23 yaşındaki eldiven için şimdiden Avrupa devleri transfer kuyruğuna girdi.

İngiltere Championship ve Premier Lig dünyası, son haftalarda Hull City'nin kalesini koruyan genç bir dev adamı konuşuyor. Sezon başında Hull City patronu Acun Ilıcalı'nın kulüp rekoru kırarak tam 20 milyon sterlin bonservis bedeliyle kadroya kattığı Konstantinos Tzolakis, sergilediği performansla tüm futbol otoritelerini büyülemeyi başardı. Ancak bu transferin arkasında, Türk futbolseverlerin çok iyi bildiği acı bir hikaye yatıyor.

FENERBAHÇE’YE ACI VERMİŞTİ; ILICALI LİSTEYE YAZDI!

Her şey, Olympiakos'un UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi elediği o kritik maçla başladı. Kadıköy'de seri penaltı atışlarında Fenerbahçe'ye karşı tam 3 penaltı kurtararak turu Yunan ekibine getiren Tzolakis, o gece Acun Ilıcalı’nın radarına girdi.

Ilıcalı, genç kaleciye olan hayranlığını şu sözlerle itiraf etmişti:

"Maalesef Fenerbahçe'ye karşı 3 penaltı kurtarmıştı, bana büyük bir acı vermişti. Ben de o günden beri onu kafaya taktım ve her anını takip ettim. Kaleci antrenörümüz Erbil Bozkurt'un listesinde de ilk sıradaydı. İyi ki onu seçmişiz, ne kadar haklı olduğumuzu şimdi tüm dünya görüyor."

PREMİER LİG DEVLERİ MAÇLARINA GÖZLEMCİ GÖNDERİYOR!

Hull City formasıyla çıktığı ilk 9 maçın 5'inde kalesini tamamen gole kapatan ve piyasa değerini hızla katlayan Tzolakis için İngiliz basını sarsıcı iddialar ortaya attı. TeamTalk ve Yahoo Sports'un haberlerine göre; başta Tottenham Hotspur olmak üzere birçok Premier Lig ve Avrupa devi, 23 yaşındaki kaleciyi canlı izlemek için Hull City maçlarına özel gözlemciler gönderiyor.

Genç kaleci sadece kulübünde değil, Yunanistan Millî Takımı formasıyla da devleşti. Son olarak UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'ya karşı kalesinde devleşen ve 90 dakikayı 4 net kurtarışla "golsüz" tamamlayan Tzolakis, Avrupa'da haftanın en çok konuşulan kalecilerinden biri oldu.

SADECE SAHADA DEĞİL, OKULDA DA ZİRVEDE: ÇİFT KARİYERLİ YILDIZ!

Tzolakis'i diğer futbolculardan ayıran en sıra dışı özellik ise saha dışındaki hayatı. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Federasyonu (FIFPRO) tarafından örnek gösterilen genç yıldız, en üst düzeyde futbol oynarken aynı zamanda Pire Üniversitesi İşletme Bölümü'nden başarıyla mezun oldu.

Yunanistan Profesyonel Futbolcular Birliği (PSAPP) tarafından "çift kariyer elçisi" seçilen Tzolakis, hem zekası hem de refleksleriyle modern futbolun yeni ikonlarından biri olmaya aday.

Acun Ilıcalı'nın "geleceğin en büyük kalecilerinden biri olacak" diyerek milyarlık yatırım yaptığı Tzolakis'in, Hull City'yi Premier Lig'e taşıyıp taşımayacağı ya da ocak ayında bir dünya devine imza atıp atmayacağı şimdiden büyük merak konusu.



