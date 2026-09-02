Acun Ilıcalı İngiltere'yi karıştırdı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden nefes kesen transfer kapanışı gelirken İngiltere Türk iş adamını konuşuyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yaz transfer döneminde İngiliz futbol camiasında büyük ses getiren bir hareketliliğe imza attı. Kulüp, transfer döneminin son gecesinde tam beş futbolcuyla sözleşme imzalayarak toplam transfer sayısını 19'a yükseltti.

SON GECE BEŞ İMZA BİRDEN

Premier Lig'e yeniden yükselen Hull City, transfer döneminin son saatlerinde kadrosunu adeta yeniden şekillendirdi. Kulübün son gecede gerçekleştirdiği beş transfer, hem farklı mevkileri güçlendirdi hem de kadro derinliğini önemli ölçüde artırdı.

ORTA SAHAYA EVERTON'DAN TAKVİYE

Hull City, bir diğer Premier Lig ekibi Everton'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı kadrosuna kattı. Genç oyuncuyla 5 yıllık uzun soluklu bir sözleşme imzalandığı açıklandı.

SAĞ BEK TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Kulübün son gündeki bir diğer hamlesi savunma hattına yönelik oldu. Arsenal ve Chelsea altyapılarında yetişen, son olarak İtalya'da Genoa forması giyen Brooke Norton-Cuffy, Hull City ile 5 yıllık bir anlaşmaya imza attı.

FORVET HATTINA ROMA'DAN KİRALIK TRANSFER

Hull City'nin transfer döneminin son gününde attığı imzalardan biri de hücum hattına yönelik gerçekleşti. Kulüp, İtalya Serie A ekibi Roma'dan forvet oyuncusu Robinio Vaz'ı satın alma opsiyonu içeren bir anlaşmayla sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

KANAT ROTASYONU GÜÇLENDİRİLDİ

Transfer döneminin son gününde kanat bölgesine de takviye yapan Hull City, Stoke City'den deneyimli oyuncu Sorba Thomas'ı transfer etti. Oyuncuyla 4 yıllık bir sözleşme imzalandığı bildirildi.

SON İMZA MOUZAKITIS'E ATILDI

Hull City'nin yaz transfer döneminde attığı son imza ise Yunanistan'dan geldi. Olympiakos'tan transfer edilen genç orta saha oyuncusu Christos Mouzakitis ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandı. 2024-25 sezonunda Yunanistan Ligi'nde sezonun en iyi genç futbolcusu seçilen Mouzakitis'in bu transferle Premier Lig'e adım atması dikkat çekti.

YAZ DÖNEMİNDE TOPLAM 19 TRANSFER

Bu son hareketliliğin ardından Hull City'nin yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği toplam imza sayısı 19'a ulaştı. Kulübün kadrosuna kattığı isimler şöyle sıralanıyor: Nobel Mendy, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Ilyas Ansah, Tim Iroegbunam, Mohamed-Ali Cho, Christos Mouzakitis, Brooke Norton-Cuffy, Jens Hjerto-Dahl, Sorba Thomas, Joe Gelhardt, Jack Butland, Lucas Gourna-Douath, Elliot Stroud, Robinio Vaz, Hidemasa Morita, Matt Targett, Oscar Zambrano ve Ben Robinson.

İNGİLTERE'Yİ KARIŞTIRDI

Hull City'nin transferleri İngiliz basınında da geniş yer buldu. Ada basını özellikle Acun Ilıcalı'nın transfer politikasını manşetlere çıkararak Ilıcalı'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.