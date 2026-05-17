Acun Ilıcalı geleneği bozmadı: Taraftara müjdeyi verdi

İngiltere Championship’te play-off finaline çıkacak olan Hull City’de Acun Ilıcalı geleneği bozmadı. Acun Ilıcalı bu sene de 80 İngiliz taraftar ve ailelerini Antalya’da misafir edeceğini duyurdu.

"TÜRKİYE'DE UNUTULMAZ ANILAR YARATMA FIRSATIMIZ OLACAK"

Acun Ilıcalı konuya dair yaptığı açıklamada “Taraftarlarımızı güzel ülkemle tanıştırmak benim için her zaman büyük önem taşıyor ve Corendon Airlines'daki değerli dostlarımızın desteğiyle Türkiye'de birlikte daha unutulmaz anılar yaratma fırsatına sahip olacağımız için çok mutluyum” dedi.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ZEVK OLACAK"

Play-off finalinden dolayı heceyanını dile getiren Acun Ilıcalı, “Bu sezon, taraftarlarımız ile kulüp arasındaki bağın kopmaz olduğunu bir kez daha gösterdi ve Championship Play-Off Finali öncesinde çok heyecanlı olsak da, harika bir sezonu Antalya'da birlikte kutlamak bizim için büyük bir zevk olacak” ifadelerini kullandı.