Acun Ilıcalı elini cebine attı: Kendini tutamadı

İngiliz takımı Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, elini cebine attı. Ilıcalı, takımının Premier Lig'deki ilk sezonunda başarılı olması üzerine kendini tutamadı.

Geçen sezon Championship'te play off grubundaki başarısıyla Premier Lig'e çıkan Hull City sezona müthiş başladı.

Ligin ilk haftasında kendi sahasında Manchester United'ı 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan Hull City, ardından deplasmanda Coventry City'i 1-0'la geçti. Hull City, 3. hafta maçında ise Aston Villa ile 0-0 berabere kaldı.

Hull City, 4. hafta maçında ise 12 Eylül'de Chelsea ile karşı karşıya gelecek.

ACUN ILICALI KENDİNİ TUTAMADI

Acun Ilıcalı, başarılı sonuçlardan sonra kendini tutamadı ve futbolcularına görülmemiş bir prim sözü verdi.

Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Chelsea'ye karşı önümüzdeki zorlu maçı göz önünde bulundurarak, İngiltere'nin ilk dört liginde üç maçın ardından henüz gol yememiş tek takım olmamıza şaşıran herkese şunu hatırlatmak isterim: Geçen sezonki üç play-off maçımızda da gol yememiştik. Bu da üst üste altı maçlık temiz sayfa anlamına geliyor... Ve yarı final öncesi yaptığım Las Vegas gezisi vaadini hatırlayarak, o zamandan beri hâlâ gol yemediğimizi söyleyebilirim. Tek söyleyebileceğim, eğer bu şekilde devam edebilirsek, onları Las Vegas'a göndermeyeceğim... Las Vegas'ı onlara getireceğim."