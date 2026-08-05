Acun Ilıcalı bu kez rekoru tam kırdı: Para saçtı! Fenerbahçe detayı

İngiltere Premier Lig'in yeni takımı Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bu kez rekoru tam kırdı. Ilıcalı'nın kaleci transferi için saçtığı para İngilizleri de şaşırttı.

Hull City, Yunan kaleci Konstantinos Tzolakis'i transfer ettiğini resmen açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Hull City, Yunanistan Milli Takımı oyuncusu Konstantinos Tzolakis'i Olympiakos'tan kulüp rekoru kıracak bir bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyar. 23 yaşındaki oyuncuyla 2031 yazına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

Hulllive'daki habere göre 5 yıllık sözleşme kulüp rekoru kırdığı düşünülen 20 milyon sterlin civarında bir ücret karşılığında imzalandı.



Tzolakis, Olympiakos formasıyla çıktığı 131 maçın 64'ünde kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE MAÇINDA 3 PENALTI KURTARDI

23 yaşındaki kaleci, Olympiakos'un 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynadı. Tzolakis, çeyrek finalde Fenerbahçe'ye karşı oynanan seri penaltı atışlarında 3 penaltı kurtardı.

2023-2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-0 üstün tamamlanan karşılaşmada Olympiakos'a seri penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup olarak Avrupa'ya veda etmişti. Yunan temsilcisi ise organizasyonda şampiyonluğa ulaşmıştı.