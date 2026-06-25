Acun Ilıcalı Beşiktaş'a rakip oldu: Planları zora soktu

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İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, transfer çalışmalarına başladı.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ NICOLAS RASKIN

Premier Lig'e yükselme bonusu olarak aldığı paranın önemli bir kısmını transfere yatırmayı planlayan Hull City patronu Acun Ilıcalı flaş bir isme yöneldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre; turuncu-siyahlılar, İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta forma giyen 25 yaşındaki orta saha Nicolas Raskin'e talip oldu.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Acun Ilıcalı'nın 15 milyon poundluk bir teklifte bulunduğu kaydedilirken İskoç kulübü olumsuz dönüş yaptı.

BEŞİKTAŞ VE BOLOGNA DA OYUNCUYU İSTİYOR

Hull City'nin yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bologna da oyuncuyu transfer etmek istiyor.