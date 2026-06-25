Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Acun Ilıcalı Beşiktaş'a rakip oldu: Planları zora soktu

Acun Ilıcalı Beşiktaş'a rakip oldu: Planları zora soktu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Rangers'tan Nicolas Raskin'e talip oldu. Oyuncuyu Beşiktaş da istiyordu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı Beşiktaş'a rakip oldu: Planları zora soktu

İngiltere Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig'e yükselme başarısı gösteren Hull City, transfer çalışmalarına başladı.

ACUN ILICALI'NIN HEDEFİ NICOLAS RASKIN

Premier Lig'e yükselme bonusu olarak aldığı paranın önemli bir kısmını transfere yatırmayı planlayan Hull City patronu Acun Ilıcalı flaş bir isme yöneldi.

Transferfeed'de yer alan habere göre; turuncu-siyahlılar, İskoçya Premier Lig ekiplerinden Rangers'ta forma giyen 25 yaşındaki orta saha Nicolas Raskin'e talip oldu.

Acun Ilıcalı Beşiktaş'a rakip oldu: Planları zora soktu - Resim : 1

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Acun Ilıcalı'nın 15 milyon poundluk bir teklifte bulunduğu kaydedilirken İskoç kulübü olumsuz dönüş yaptı.

BEŞİKTAŞ VE BOLOGNA DA OYUNCUYU İSTİYOR

Hull City'nin yanı sıra Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Bologna da oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro