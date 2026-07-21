Acun Ilıcalı bedavaya transfer yapacak

Acun Ilıcalı’nın sahibi Hull City, Premier Lig’de iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İngiliz ekibi, Süper Lig ekibi Samsunspor ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu oyuncu Olivier Ntcham’a talip oldu.

Tecrübeli futbolcu, kariyerindeki son 3 sezonu Türkiye’de geçirdi.

BİLGİ ALINDI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Acun Ilıcalı’nın takımı, durumunu yakından izlediği Ntcham ile ilgili bilgi aldı.

Manchester City altyapısında yetişen, kariyerinde Swansea City ve Celtic gibi önemli kulüplerde de forma giyen tecrübeli oyuncunun, İngiltere futbolunu ve ada futbolunun dinamiklerini yakından tanımasının Hull City'nin transfer planlarında önemli bir avantaj olarak görüldüğü belirtildi. Bu nedenle kulübün, deneyimli ismi kadrosuna katmaya sıcak baktığı aktarıldı.

SAMSUNSPOR VE ERZURUMSPOR FK DA İSTİYOR

30 yaşındaki orta saha oyuncusuna yalnızca Hull City'nin ilgi göstermediği ifade edildi. Haberlere göre Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Olivier Ntcham'ı yeniden kadrosunda görmek isterken, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'un da deneyimli futbolcu için devreye giren kulüpler arasında yer aldığı öne sürüldü.