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Halk TV Spor Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi

Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Kasımpaşa ile oynadıkları maç sonrası kendisine sorulan Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Acun Ilıcalı Aziz Yıldırım sorusuna 3 kelimelik yanıt verdi

Yeni sezon öncesi hazırlık maçı kapsamında Kasımpaşa ve Hull City karşı karşıya geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ve Kasımpaşa'nın maçı 1-1 berabere tamamlandı.

ACUN ILICALI'DAN 3 KELİMELİK YANIT

Mücadelenin ardından Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yüksek Divan Kurulu toplantısında kendisi hakkında yaptığı açıklamalar soruldu.

Acun Ilıcalı sorulan soruya 3 kelimelik yanıt vererek, ''Teşekkürler, sağ olun'' dedi.

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AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında locası iptal edilen Acun Ilıcalı hakkında konuştu.

Yıldırım, "Acun Ilıcalı, beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim ya, ah canım. 2 sene önce, bak iyi dinleyin bunları Allah aşkına, 2 sene önce locanın parasını verip almışlar, 9 milyon küsür. Loca parası ne oldu? Aldınız, harcadınız, yediniz. E ne anladım ben bundan. Madem ki kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Reklam yaptı. Mourinho'yu getirdiniz. Resimler şunlar bunlar.

Ondan sonra Mourinho'yu gönderdiniz. 850 mi 875 mi ne Euro para ödediler. Son 2 ayını biz ödedik. 1.900'e yakın. Tek kelime konuştuk mu, hayır. Burada konuşuyorum ama. Sen ona karşı çıktın ettin, 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe zarar etmedi mi! Fenerbahçe'den loca parası alıp adama ödediniz, benim aklıma o da geliyor. Beni mahkemeye vermiş önemli değil.

O loca ve gerekirse, ihtiyaç varsa başka localar da dahil olmak üzere başkan locası olacaktır, benim değil. Kim gelirse, başkan olursa onun locası olacak. Yeni arkadaş orada maçlarını seyreder." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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